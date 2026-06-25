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ХК «Торпедо» провёл масштабный обмен с «Автомобилистом» и «Динамо»

В рамках сделки в Екатеринбург отправились нападающий Никита Артамонов, значительную часть прошлого сезона отыгравший в аренде в «Нефтехимике», и защитник Андрей Сальников.

ХК «Торпедо» провёл масштабную трансферную операцию с участием «Автомобилиста» и московского «Динамо». Об этом сообщили в соцсетях клуба.

В рамках сделки в Екатеринбург отправились нападающий Никита Артамонов, значительную часть прошлого сезона отыгравший в аренде в «Нефтехимике», и защитник Андрей Сальников, который в январе присоединился к молодёжной команде «Чайка» и в 16 матчах набрал 2 очка (1 гол + 1 передача).

«Торпедо» в результате обмена получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию. При этом сам Зборовский вскоре сменил клуб: он перешёл в московское «Динамо», а нижегородцы вновь получили финансовое возмещение. Таким образом, для «Торпедо» ключевым итогом цепочки обменов стала весомая денежная выплата.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал сделку: по его словам, трёхсторонний обмен выгоден всем сторонам — хоккеисты получают шанс перезапустить карьеру, а клуб — достойное финансовое вознаграждение. Он также поблагодарил Артамонова и Сальникова за вклад в работу системы клуба и пожелал им дальнейших успехов.

Ранее два хоккеиста заключили контракт с ХК «Торпедо».