ХК «Торпедо» провёл масштабный обмен с «Автомобилистом» и «Динамо»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал сделку: по его словам, трёхсторонний обмен выгоден всем сторонам — хоккеисты получают шанс перезапустить карьеру, а клуб — достойное финансовое вознаграждение. Он также поблагодарил Артамонова и Сальникова за вклад в работу системы клуба и пожелал им дальнейших успехов.