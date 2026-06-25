В Иланском после вмешательства прокуратуры незаконно уволенную медсестру восстановили на работе и вернули зарплату

В городе Иланский прокуратура помогла восстановить трудовые права старшей медицинской сестры районной больницы. Женщину уволили после отказа работать на измененных условиях. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Жительница Иланского, пенсионерка и ветеран труда, более 10 лет работала старшей медицинской сестрой хирургического отделения районной больницы. В начале 2026 года руководство учреждения, ссылаясь на сокращение расчетной численности персонала, перевело ее на неполное рабочее время. После отказа продолжать работу на новых условиях женщину уволили.
Прокурорская проверка показала, что процедуру увольнения провели с нарушением требований трудового законодательства. Пенсионерка обратилась за защитой своих прав в прокуратуру. В ее интересах в суд направили иск о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Суд согласился с доводами прокуратуры и восстановил женщину в должности старшей медицинской сестры хирургического отделения. Кроме того, в ее пользу взыскали 100 тыс. рублей среднего заработка за вынужденный прогул и компенсации морального вреда.
Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.