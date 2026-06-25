В Иланском после вмешательства прокуратуры незаконно уволенную медсестру восстановили на работе и вернули зарплату

Прокурорская проверка показала, что процедуру увольнения провели с нарушением требований трудового законодательства. Пенсионерка обратилась за защитой своих прав в прокуратуру. В ее интересах в суд направили иск о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.