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В Горно-Алтайске отремонтируют Кадетскую школу № 4

Там проведут отделку помещений, заменят мебель и оборудование.

Ремонт Кадетской школы № 4 начался в Горно-Алтайске в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Проект рассчитан на два года и должен завершиться к 1 сентября 2027 года, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Алтай.

Строители уже завершили демонтаж и приступили к замене инженерных сетей. Затем начнутся отделка помещений, обновление фасада и благоустройство территории. Помимо строительных работ, школа получит новую мебель и современное оборудование.

Отметим, что в заведении обучаются около тысячи детей. На время ремонта занятия организованы на площадках гимназии № 3 и в Горно-Алтайском государственном университете.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.