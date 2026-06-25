В Горно-Алтайске отремонтируют Кадетскую школу № 4

Ремонт Кадетской школы № 4 начался в Горно-Алтайске в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Проект рассчитан на два года и должен завершиться к 1 сентября 2027 года, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Алтай.
Строители уже завершили демонтаж и приступили к замене инженерных сетей. Затем начнутся отделка помещений, обновление фасада и благоустройство территории. Помимо строительных работ, школа получит новую мебель и современное оборудование.
Отметим, что в заведении обучаются около тысячи детей. На время ремонта занятия организованы на площадках гимназии № 3 и в Горно-Алтайском государственном университете.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.