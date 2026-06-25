Четыре исторических дома в Нижнем Новгороде продают за 23 млн рублей

Власти Нижегородской области выставили на торги четыре дома на углу улицы Алексеевской и Холодного переулка в историческом центре Нижнего Новгорода. Общая площадь зданий составляет почти 756 кв. м, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Среди них выявленный ОКН «Дом мещанина Я. К. Рыбина» в Холодном переулке, 18/39, дома № 16 и 18А там же и здание на Алексеевской, 37А. По словам губернатора, последнее можно использовать как самостоятельное пространство для бизнеса или как часть комплексного проекта.
По данным с сайта торгов общая стоимость лота составляет 23,26 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», в марте региональный земельный совет одобрил заявку ООО «Спецзастройщик “Стройспектр-НН” на аренду земельного участка площадью 2,2 тыс. кв. м в Холодном переулке, 18. Инвестор намерен вложить 800 млн руб. в строительство гостиницы.