Четыре исторических дома в Нижнем Новгороде продают за 23 млн рублей

Среди них выявленный ОКН «Дом мещанина Я. К. Рыбина» в Холодном переулке, 18/39, дома № 16 и 18А там же и здание на Алексеевской, 37А. По словам губернатора, последнее можно использовать как самостоятельное пространство для бизнеса или как часть комплексного проекта.