Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде ремонтируют 2,5 км Первой продольной в Краснооктябрьском районе

Дорогу восстановят по нацпроекту до конца лета.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде ремонтируют 2,5 километра Первой продольной в Краснооктябрьском районе. На участке проспекта Ленина от улицы Штеменко до Тарифной уже на 70% уложили верхний слой новенького асфальтобетона, который избавит главную городскую магистраль от ям и накатанной колеи. Тротуары готовы на 40%.

Как рассказали в мэрии, делают дорогу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Убитый асфальт снимают, укрепляют основание, сверху укладывают два слоя асфальтобетона. Параллельно восстанавливают покрытие и на тротуарах, правят гранитный бордюр, ремонтируют колодцы. Работа кипит в основном по ночам, чтобы не создавать пробок.

Также на проспекте Ленина обновят все пересечения и примыкания, заездные карманы, плиткой выложат остановки, после заменят павильоны, обновят светофоры, знаки и разметку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Игры, фестивали, концерты и дискотеки: куда пойти на День молодежи 27−28 июня 2026 в Волгограде.

Лимиты на продажу бензина в Волгограде и области сократили с 25 июня.