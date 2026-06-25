В Волгограде ремонтируют 2,5 км Первой продольной в Краснооктябрьском районе

В Волгограде ремонтируют 2,5 километра Первой продольной в Краснооктябрьском районе. На участке проспекта Ленина от улицы Штеменко до Тарифной уже на 70% уложили верхний слой новенького асфальтобетона, который избавит главную городскую магистраль от ям и накатанной колеи. Тротуары готовы на 40%.