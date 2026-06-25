В СК рассказали об ответных мерах за соблюдения антироссийских санкций

«Установить ответственность за злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, когда такие действия совершаются именно в целях соблюдения иностранных санкций. Да, мы считаем, что реализация данной нормы будет эффективным инструментом», — пояснил он.