Производственный календарь на июль 2026 года: рабочие и выходные дни второго месяца лета

С финансовой точки зрения июль нередко рассматривается как один из наиболее выгодных месяцев для оформления отпуска. Это связано с тем, что в расчетах отпускных учитывается стоимость одного рабочего дня, а при стабильном количестве рабочих дней без праздников она распределяется более равномерно. В результате итоговая сумма отпускных может быть выше, чем в месяцах с большим количеством нерабочих или праздничных дат.