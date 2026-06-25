Производственный календарь на июль 2026 года: рабочие и выходные дни второго месяца лета

Июль традиционно считается одним из самых стабильных месяцев с точки зрения графика: он не содержит праздничных сокращенных недель, что делает его удобным для полноценной работы и планирования загрузки персонала.
Как отдыхаем в июле 2026 года
В июле 2026 года дополнительных праздничных выходных не предусмотрено. График формируется по стандартной пятидневной рабочей неделе.
Выходные дни приходятся на субботу и воскресенье, без переносов рабочих дней и сокращенных недель.
Таким образом, месяц проходит без длинных праздничных периодов, что делает его полностью рабочим с привычным чередованием трудовых и выходных дней.
Производственный календарь на июль 2026 года
В июле 2026 года 31 календарный день, из которых:
- 23 рабочих дня;
- 8 — выходных.
Структура месяца остается равномерной, без дополнительных сокращений из-за праздников.
Стоит ли брать отпуск в июле 2026 года
Июль традиционно считается одним из самых востребованных месяцев для отпуска, и это связано сразу с несколькими факторами. В первую очередь — с особенностями производственного календаря: в этом месяце отсутствуют официальные государственные праздники и дополнительные переносы выходных, поэтому рабочий график остается стабильным и равномерным. Это делает июль предсказуемым как для сотрудников, так и для работодателей.
С финансовой точки зрения июль нередко рассматривается как один из наиболее выгодных месяцев для оформления отпуска. Это связано с тем, что в расчетах отпускных учитывается стоимость одного рабочего дня, а при стабильном количестве рабочих дней без праздников она распределяется более равномерно. В результате итоговая сумма отпускных может быть выше, чем в месяцах с большим количеством нерабочих или праздничных дат.
Отдельно стоит учитывать сезонный фактор. Июль — это пик летнего туристического периода, когда активно открываются пляжные направления, загружены курорты Черного моря, популярны поездки в Крым, на Кавказ, в Карелию и за рубеж. Туристическая инфраструктура в этот период работает на максимальной мощности: увеличивается количество рейсов, расширяется выбор туров, но вместе с этим растут и цены на проживание и перелеты.
С практической точки зрения июль удобен тем, что позволяет планировать длительные поездки, семейный отдых и путешествия без риска «выпасть» из рабочих процессов из-за праздничных переносов. Многие сотрудники выбирают этот месяц именно за стабильность графика и предсказуемость загрузки на работе.
Таким образом, июль 2026 года можно назвать сбалансированным вариантом для отпуска: он одновременно подходит и для финансового планирования, и для полноценного летнего отдыха в высокий сезон.
Норма рабочего времени в июле 2026 года
По стандартной производственной нагрузке показатели распределяются следующим образом.
|Вид рабочей недели
|Норма часов
|40-часовая
|184 часа
|36-часовая
|165,6 часа
|24-часовая
|110,4 часа