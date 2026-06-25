Минтранс РФ предлагает разрешить беспилотные трамваи в Нижегородской области

Минтранс РФ предлагает включить Нижегородскую область в список регионов, где в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) будет разрешено движение беспилотных трамваев. Соответствующий проект постановления правительства РФ министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По данным федерального Минтранса, предложение о введении в Нижегородской области ЭПР для беспилотных трамваев поступило осенью 2025 года от губернатора Глеба Никитина.
Как пишет «Ъ», с июля 2024 года возможность запускать на маршруты беспилотные трамваи существует в Москве и Санкт-Петербурге. Первый трамвай такого типа в Москве запустили в 2025 году. Сейчас на столичных маршрутах работают четыре. Они сделаны на базе трехсекционной модели «Витязь». К концу этого года мэрия Москвы обещает увеличить число беспилотных составов трамваев до 15, а к 2030 году — до 400 штук. В Санкт-Петербурге беспилотных трамваев пока не появилось.
Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2025 года правительство Нижегородской области и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заключили соглашение о сотрудничестве при модернизации транспорта. Стороны рассматривают возможность участия ТМХ в развитии метро, трамвайной и троллейбусной систем. Также участники соглашения намерены прорабатывать внедрение беспилотных систем управления общественным транспортом.