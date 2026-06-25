Глеб Шильников покидает «Ротор»

Глеб Шильников, прошедший школу волгоградского футбола, продолжит карьеру в «Пари НН». Для болельщиков «Ротора» это повод и для гордости, и для лёгкой грусти: шесть лет Глеб оставался частью команды, развивался на глазах у родных трибун и вносил свой вклад в исполнение общей мечты — бороться за честь клуба и радовать город.