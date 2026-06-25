Шестерых ростовчан осудили за похищение человека и вымогательство

Суд вынес приговор шестерым жителям Ростова‑на‑Дону, признав их виновными в похищении человека (ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и неправомерном завладении транспортом (ст. 166 УК РФ). Об этом сообщили в пресс‑службе СУ СК России по Ростовской области.
Преступление было совершено в сентябре 2024 года. По данным следствия, сообщники потребовали от двух жителей региона 1,2 млн рублей. Чтобы добиться выплаты, они силой усадили одного из мужчин в его собственную машину, угрожали ему и применяли насилие. В результате у потерпевшего забрали 300 тысяч рублей, после чего злоумышленники скрылись.
О преступлении правоохранителям сообщил очевидец. На основании его показаний следователи СК установили личности и задержали всех участников группы.
Суд назначил фигурантам сроки от 4 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы. Осуждённые будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов.