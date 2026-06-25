Шестерых ростовчан осудили за похищение человека и вымогательство

Преступление было совершено в сентябре 2024 года. По данным следствия, сообщники потребовали от двух жителей региона 1,2 млн рублей. Чтобы добиться выплаты, они силой усадили одного из мужчин в его собственную машину, угрожали ему и применяли насилие. В результате у потерпевшего забрали 300 тысяч рублей, после чего злоумышленники скрылись.