Голикова: Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит 2 тыс. площадок

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня на 2 тыс. площадок, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Участников ждут различные профориентационные мероприятия, мастер-классы, профтуры на предприятия и другие активности.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже в четвертый раз. За эти годы ее участниками стали свыше 3,2 миллиона человек. При этом порядка 450 тысяч человек смогли найти работу благодаря этому мероприятию. Уже по традиции ярмарка проводится перед Днем молодежи — как раз в тот период, когда большинство студентов сдали экзамены и задумываются о подработке на летние каникулы или первой постоянной работе», — рассказала Татьяна Голикова.
В ярмарке участвуют крупнейшие российские компании: РЖД, Сбер, «Газпром», «Росатом», «Россети», «Интер РАО», «Русал», «Северсталь», «Норникель» и другие. Программа мероприятий в каждом регионе была составлена с учетом особенностей локального рынка труда и рассчитана на разные возрасты посетителей. Например, в Калининградской области пройдет акция «Примерь профессию», в Саратовской области для студентов проведут мастер-классы с применением искусственного интеллекта, в Тамбовской области все желающие смогут пройти викторины в VR-пространствах, в Чувашии организуют интерактивную площадку по информированию граждан о доступных программах повышения квалификации.
«В этом году региональный этап ярмарки посетили более полумиллиона человек. Более 66 тысяч из них уже трудоустроены. Среди них — выпускники образовательных организаций, участники специальной военной операции, члены их семей, а также граждане с инвалидностью. 26 июня начнется федеральный этап ярмарки. Работодатели уже заявили порядка 400 тысяч вакансий, и число возможностей традиционно будет увеличиваться вплоть до самого открытия ярмарки», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Также традиционно в рамках ярмарки состоится онлайн-марафон деловых сессий. Участие в нем примут 13 городов и более 20 экспертов. Марафон начнется в 09:30 и продлится до 14:00 по московскому времени.
Первой площадкой онлайн-марафона станет Новосибирск, где пройдет сессия, посвященная вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического лидерства. В столице на площадке медиагруппы «Россия сегодня» развернется дискуссия об общем развитии рынка труда и реализации национального проекта «Кадры». А в Краснодарском крае пройдет обсуждение трудоустройства выпускников и привлечения молодежи на производства. Зарегистрироваться на ярмарку можно по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.