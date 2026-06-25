Голикова: Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит 2 тыс. площадок

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже в четвертый раз. За эти годы ее участниками стали свыше 3,2 миллиона человек. При этом порядка 450 тысяч человек смогли найти работу благодаря этому мероприятию. Уже по традиции ярмарка проводится перед Днем молодежи — как раз в тот период, когда большинство студентов сдали экзамены и задумываются о подработке на летние каникулы или первой постоянной работе», — рассказала Татьяна Голикова.