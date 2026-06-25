В Лесосибирске проведут реконструкцию поврежденного после сильного пожара Дома культуры «Маклаковский»

Вопрос о восстановлении учреждения прозвучал во время прямой линии с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Несколько лет назад в ДК уже начинали ремонт, однако ближе к завершению работ в здании произошел серьезный пожар. Он уничтожил всё, что успели сделать подрядчики.