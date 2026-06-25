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В Лесосибирске проведут реконструкцию поврежденного после сильного пожара Дома культуры «Маклаковский»

В Лесосибирске реконструкцию Дома культуры «Маклаковский» планируют провести в 2026 и 2027 годах.

В Лесосибирске реконструкцию Дома культуры «Маклаковский» планируют провести в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Вопрос о восстановлении учреждения прозвучал во время прямой линии с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Несколько лет назад в ДК уже начинали ремонт, однако ближе к завершению работ в здании произошел серьезный пожар. Он уничтожил всё, что успели сделать подрядчики.

В прошлом году при поддержке правительства и министерства культуры края выделили средства на обновление проектно-сметной документации и сами работы. После корректировки документов потребовалось дополнительное финансирование на ремонт, покупку оборудования и благоустройство территории ДК.

По поручению губернатора средства выделили в рамках лимитов госпрограммы «Развитие культуры».