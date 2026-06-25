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Очередная трагедия пришла в воронежскую семью: на питбайке погиб подросток

В Каширском районе Воронежской области трагически оборвалась жизнь подростка, управлявшего мотоциклом класса питбайк. Вечером 23 июня, около половины девятого вечера, в селе Боево 15-летний юноша на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево напротив дома № 99 на улице Ленина.

В Каширском районе Воронежской области трагически оборвалась жизнь подростка, управлявшего мотоциклом класса питбайк. Вечером 23 июня, около половины девятого вечера, в селе Боево 15-летний юноша на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево напротив дома № 99 на улице Ленина.

Согласно данным полиции, мотоцикл марки «RegulMoto» под управлением несовершеннолетнего водителя получил сильный удар. Подросток получил тяжелейшие травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть — подросток погиб мгновенно, не дождавшись помощи.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего. Выясняются причины, которые привели к тому, что парень съехал на обочину, а также возможные технические неисправности мотоцикла. Расследование продолжается.