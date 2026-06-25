Очередная трагедия пришла в воронежскую семью: на питбайке погиб подросток

В Каширском районе Воронежской области трагически оборвалась жизнь подростка, управлявшего мотоциклом класса питбайк. Вечером 23 июня, около половины девятого вечера, в селе Боево 15-летний юноша на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево напротив дома № 99 на улице Ленина.