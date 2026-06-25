Депутаты предложили заменить тополя в Новосибирске на другие деревья

Председатель комиссии Дмитрий Козловский предложил разработать программу замены тополей на другие деревья. По его словам, тополиный пух стал огромной проблемой для города. Он предложил рассчитать программу на пять-десять лет и начать замену с Ленинского и Дзержинского районов.