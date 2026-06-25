В двух районах Москвы построят спорткомплексы с бассейнами

Сейчас спорткомплексы находятся на стадии проектирования. Один из них под названием «Формула воды» в Соколиной Горе площадью около 15 тыс. кв. м будет предназначен для занятий водными видами спорта. Там будут работать бассейны для прыжков, водного поло и плавания, а также чаши с водой для занятий с детьми. В здании также оборудуют универсальный игровой и тренажерный залы.