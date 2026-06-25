В двух районах Москвы построят спорткомплексы с бассейнами

Два новых спортивных комплекса с бассейнами возведут в московских районах Соколиная Гора и Восточный, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Объекты строятся по городской Адресной инвестиционной программе в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас спорткомплексы находятся на стадии проектирования. Один из них под названием «Формула воды» в Соколиной Горе площадью около 15 тыс. кв. м будет предназначен для занятий водными видами спорта. Там будут работать бассейны для прыжков, водного поло и плавания, а также чаши с водой для занятий с детьми. В здании также оборудуют универсальный игровой и тренажерный залы.
В Восточном районе построят ФОК «Ресурс» площадью почти 4 тыс. кв. м. В нем разместятся два бассейна и зал общей физической подготовки. Тренироваться в спорткомплексах смогут более 500 человек за смену. При строительстве будут использовать энергоэффективные материалы и современные технологии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.