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Петербургский производитель детских площадок нарастит мощности

Строительство и запуск нового завода рассчитаны до 2031 года.

Компания «Красивый город» из Санкт-Петербурга построит новый завод по производству игрового и спортивного оборудования, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Меморандум о сотрудничестве был подписан на площадке ПМЭФ-2026, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На участке площадью 2,6 гектара планируется возвести производственный корпус площадью около 19 тыс. кв. м, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Строительство и запуск завода рассчитаны до 2031 года. Предприятие позволит обеспечить полный цикл производства, что укрепит импортозамещение и снизит зависимость от иностранных поставщиков.

«Петербургская промышленность славится разными направлениями, в том числе производством современных игровых и спортивных комплексов для детей различных возрастных групп и возможностей. Это особенно важно для благоустройства города», — отметил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Продукция компании хорошо известна в Северной столице. Выпускаемые ею детские площадки используются при выполнении программ «Петербургские дворы» и «Мой двор». Кроме того, предприятие планирует поставлять свои изделия в Казахстан и Белоруссию. Завод полностью локализует производство в России, сохраняя сертификацию по всем действующим стандартам.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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