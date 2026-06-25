Петербургский производитель детских площадок нарастит мощности

Продукция компании хорошо известна в Северной столице. Выпускаемые ею детские площадки используются при выполнении программ «Петербургские дворы» и «Мой двор». Кроме того, предприятие планирует поставлять свои изделия в Казахстан и Белоруссию. Завод полностью локализует производство в России, сохраняя сертификацию по всем действующим стандартам.