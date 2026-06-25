Жители Адыгеи выбрали общественные территории для благоустройства

В голосовании приняли участие 44 656 жителей, что почти на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Так, в городе Майкопе уверенную победу одержал парк «Черемушки». Второе место заняла аллея на улице Шоссейной, а третье — мемориалы «Памяти павших» и «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС».