Жители Адыгеи выбрали общественные территории для благоустройства

Итоги Всероссийского голосования по отбору объектов благоустройства на 2027 год подвели в Республике Адыгее, сообщили в офисе Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Процедура проходила в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В голосовании приняли участие 44 656 жителей, что почти на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Так, в городе Майкопе уверенную победу одержал парк «Черемушки». Второе место заняла аллея на улице Шоссейной, а третье — мемориалы «Памяти павших» и «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС».
В Адыгейске жители выбрали благоустройство сквера в районе улиц Чайковского и Пролетарской. В станице Гиагинской лидером стал Центральный сквер, а в ауле Кошехабль — березовая роща на улице Совмена. В селе Красногвардейском большинство жителей поддержали проект реконструкции парка имени Горького.
В Майкопском районе победил проект детской площадки в станице Кужорской. В Тахтамукайском районе жители Энема отдали предпочтение детской площадке в хуторе Суповском, а в Яблоновском — территории у школы № 15. В Шовгеновском районе лидирует проект благоустройства старого кладбища.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.