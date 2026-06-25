В Хабаровске прокуратура проверила, всё ли в порядке у медведицы Маши

Установлено, что самка бурого медведя, приобретённая ООО «ВСДВ» в 2002 году, содержится в специально оборудованном вольере. Внутри есть металлическая ёмкость для купания и деревянный короб, который зимой используется как берлога. По результатам осмотра ветеринарных признаков заболеваний и травм не выявлено, животное активно, с сохранённым аппетитом и хорошей упитанностью.