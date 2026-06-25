В Хабаровске прокуратура проверила, всё ли в порядке у медведицы Маши

В пригороде Хабаровска Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила условия содержания бурого медведя в придорожном кафе «Странник», — сообщает надзорное ведомство.
Проверка проводилась по публикации о возможных нарушениях. В осмотре участвовали представители Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура и специалист Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края.
Установлено, что самка бурого медведя, приобретённая ООО «ВСДВ» в 2002 году, содержится в специально оборудованном вольере. Внутри есть металлическая ёмкость для купания и деревянный короб, который зимой используется как берлога. По результатам осмотра ветеринарных признаков заболеваний и травм не выявлено, животное активно, с сохранённым аппетитом и хорошей упитанностью.
При этом проверка выявила нарушения ветеринарного законодательства. В адрес ООО «ВСДВ» внесено представление. После этого разработан план уборки, проведена дезинфекция вольера, скорректирован рацион кормления, а также направлена заявка на ветеринарное обслуживание в КГБУ «Хабаровская крайСББЖ».
Вопрос заключения постоянного договора на ветеринарное сопровождение животного оставлен на контроле природоохранной прокуратуры.
Также ведомство напомнило, что бурые медведи включены в перечень животных, запрещённых к содержанию, однако для животных, приобретённых до 01.01.2020, действуют исключения.