Владелец кафе в Камышине отправлен под домашний арест после массового отравления

Если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, ему грозит огромный штраф и до двух лет колонии. Напомним, 8 июня вечером в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, отведавшие салаты, суши и роллы в заведении или заказавшие доставку еды домой на семейный праздник. У части из них диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на 60 суток.