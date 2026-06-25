Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец кафе в Камышине отправлен под домашний арест после массового отравления

Владельцу суши-бара «ЕвроАзия» выбрали меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

В Камышине Волгоградской области суд выбрал меру пресечения владельцу заведения, в котором в июне этого года сушами, роллами и другой едой отравились 35 посетителей. Камышинский городской суд отправил под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия» — индивидуального предпринимателя Станислава Кима. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Под домашним арестом предприниматель пробудет до 16 августа 2026 года. Напомним, ранее его задержали следователи по подозрении в оказании небезопасных услуг. Из квартиры он сможет выезжать только на следственные действия и в суд.

Если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, ему грозит огромный штраф и до двух лет колонии. Напомним, 8 июня вечером в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, отведавшие салаты, суши и роллы в заведении или заказавшие доставку еды домой на семейный праздник. У части из них диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на 60 суток.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше