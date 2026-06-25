В центре Владивостока в День молодежи ограничат продажу алкоголя

Ограничения вводятся на основании краевого закона № 536-КЗ от 2 декабря 2009 года. Продажу спиртного запретят за час до начала гуляний, на все время проведения праздника и еще в течение часа после его завершения. Требование распространяется на все торговые точки, расположенные ближе 100 метров от границ площади, где пройдет основная программа.