Из Башкирии отправился первый воинский эшелон с призывниками

«Сегодня серьёзный и торжественный день в вашей жизни. Желаю вам максимально использовать этот год, чтобы окрепнуть физически, освоить ту военно-учётную специальность, на которую вы попадёте. Не забывайте своих родителей, пишите, звоните. Держитесь всегда друг друга, армейская дружба очень крепкая и длится годами или всю жизнь. Крепкого здоровья, в добрый путь!» — пожелал новобранцам заместитель военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов.