Петербургский нефтяной терминал модернизируют до 2035 года

Соглашение о сотрудничестве между правительством города Санкт-Петербурга и АО «Петербургский нефтяной терминал» было подписано на ПМЭФ-2026, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. Это событие соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».