Петербургский нефтяной терминал модернизируют до 2035 года

Соглашение о сотрудничестве между правительством города Санкт-Петербурга и АО «Петербургский нефтяной терминал» было подписано на ПМЭФ-2026, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. Это событие соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Проект предусматривает обновление мощностей и расширение номенклатуры перевалки наливных грузов. Реконструкция будет проходить поэтапно без остановки эксплуатации предприятия. Модернизация станет важным шагом для развития портовой инфраструктуры Северной столицы.
«Для Петербурга это новые бюджетные доходы и современные рабочие места. Для промышленности — надежное окно в экспорт, снижение логистических рисков и шаг к технологической независимости», — сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Отметим, что основными клиентами терминала являются российские и белорусские заводы, производители удобрений и масел. Завершение реконструкции запланировано на 2035 год.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.