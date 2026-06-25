Пострадавшие при ракетном ударе по Воронежу пришли в сознание после ИВЛ

Ракетный удар по Воронежу был нанесен 22 июня, в День памяти и скорби. Губернатор Александр Гусев в районе полудня сообщил об уничтожении над городом нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Изначально сообщалось о троих пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Вечером стало известно о пяти погибших и «нескольких десятках» раненых. Губернатор заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности».