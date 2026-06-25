Трансферный успех нижегородского «Торпедо»: подписан двукратный обладатель Кубка Гагарина Павел Красковский

Павел Красковский подписал двухлетний контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.
29‑летний центральный нападающий, двукратный обладатель Кубка Гагарина, перешёл в «Торпедо» после 13 сезонов в КХЛ, все — в составе ярославского «Локомотива». На его счету 699 матчей в лиге, 79 заброшенных шайб и 121 результативная передача. Красковский отличается внушительными габаритами (рост 194 см, вес 96 кг), высокой эффективностью на вбрасываниях (51,1%) и положительным показателем «плюс/минус» (+69). В карьере форвард регулярно проявлял себя как в большинстве, так и в меньшинстве.
«Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Своей карьерой Павел доказал надежность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное, умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии — лучшее тому подтверждение», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» провело трёхсторонний обмен с «Автомобилистом» и «Динамо».