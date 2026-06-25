Трансферный успех нижегородского «Торпедо»: подписан двукратный обладатель Кубка Гагарина Павел Красковский

«Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Своей карьерой Павел доказал надежность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное, умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии — лучшее тому подтверждение», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.