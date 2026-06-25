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Москвичей будут знакомить с историей Калининградской области через фронтовые письма, живопись и украшения из янтаря

Экспонаты для выставки предоставил КОИХМ.

Источник: Клопс.ru

В Музее современной истории России в Москве откроется выставка, посвящённая Калининградской области. Экспонаты для неё предоставил областной историко-художественный музея. Подробности «Клопс» рассказали в пресс-службе учреждения.

Выставка называется «Янтарная корона России. К 80-летию Калининградской области»6+. Вернисаж назначен на пятницу, 26 июня.

Проект подготовили в рамках празднования 80-летия региона. «Выставка станет своеобразным путешествием по самому западному региону России. Она знакомит с историко-культурным ландшафтом территории и погружает зрителей в систему координат Янтарного края», — говорится в описании проекта.

В экспозиции представлено более 130 предметов, связанных с прошлым и настоящим Калининградской области.

Среди них:

фронтовые рисунки; живопись Михаила Пясковского, Бориса Булгакова и Леонида Степанова, посвящённая становлению региона; ранние печатные издания; одни из первых изделий из янтаря; предметы быта переселенцев.

Отдельный акцент устроители выставки сделали на роли Калининграда как «перекрёстка культур». Посетители экспозиции смогут узнать про Великое посольство Петра I, сражения Наполеоновских войн, Семилетней и Первой мировой войны, а также про многочисленные «места памяти», связанные с подвигами Красной Армии.

Отдельный блок посвящён современности. «Мозаика художественных и фотодокументальных образов демонстрирует современный динамично развивающийся регион — место, где есть все возможности для жизни, учёбы, работы и путешествий», — сообщили в пресс-службе.

В калининградском музее отметили, что «очень значимо и ответственно представлять выставку в Музее современной истории в Москве».

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