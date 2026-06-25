В Москве выбрали лучших пожарных

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лучших пожарных определили в Москве в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто каждый день делает столицу лучше. Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медработники и представители других важных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. В этом году в финал вышли 20 пожарных", — рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что участники конкурса продемонстрировали знания, умения и навыки в области пожаротушения, причем все испытания были максимально приближены к реальным условиям работы.
«Вначале конкурсанты сдали тест на знание теории, затем прошли испытания на физическую подготовку — выполнили челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 тысячи метров. Кроме того, участники соревнований преодолели специальную дистанцию, которая включала вскрытие металлической двери и эвакуацию условного пострадавшего из труднодоступного места», — добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по итогам конкурса лучшим пожарным Москвы стал сотрудник пожарно-спасательного отряда № 214 Александр Чиботарь, второе место занял пожарный пожарно-спасательного отряда № 204 Даниил Григорьев и бронзу завоевал специалист пожарно-спасательного отряда № 212 Сергей Алуев.