В Москве выбрали лучших пожарных

«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто каждый день делает столицу лучше. Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медработники и представители других важных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. В этом году в финал вышли 20 пожарных", — рассказал Бирюков.