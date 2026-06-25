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Четыре исторических здания продают в Нижнем Новгороде за 23 млн рублей

Инвесторам придется их отремонтировать.

Источник: Живем в Нижнем

Четыре исторических здания выставили на торги в центре Нижнего Новгорода. Об этом рассказал губернатор области Глеб Никитин. В общей сложности дома стоят более 23 млн рублей.

Из них два дома в Холодном переулке: деревянное двухэтажное здание стоимостью 6,4 млн рублей и деревянный двухэтажный «ценный объект» за 7,07 млн рублей. Обе постройки находится в аварийном состоянии.

Фото: купитьокн.рф Фото: купитьокн.рф.

Инвесторам также предлагают дом мещанина Рябинина в Холодном переулке. Здание оценили в 7,1 млн рублей, при этом оно нуждается в ремонте.

Фото: купитьокн.рф.

Четвертый лот — нежилой дом по адресу Алексеевская улица, 37а. Его предлагают приобрести за 2,6 млн рублей. Здание не в аварийном состоянии, но ремонт будет необходим.

Фото: купитьокн.рф.

Как отметил губернатор, с 2018 года более 870 объектов культурного наследия удалось отреставрировать в Нижегородской области.

«Мы даем инструмент, а инвесторы дают объектам новое воплощение», — заключил Никитин.