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В пермском госпитале участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт

Процедуру принятия гражданства он прошёл в упрощённом порядке.

Паспорт гражданина Российской Федерации за добровольное прохождение военной службы вручили в Прикамье уроженцу Казахстана, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Там у меня не осталось ничего и никого, вся моя жизнь теперь здесь, в России. Здесь родная сестра, мой лучший друг, который всегда был для меня опорой, и моя любимая девушка», — рассказывает доброволец.

5 ноября 2025 года Президент Российской Федерации издал указ, позволяющий иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, получить гражданство РФ. Так 27-летний уроженец Казахстана попал в разведывательно-десантную роту.

В марте 2026 года мужчина получил тяжелое ранение, его эвакуировали и ему предстоит длительная реабилитация. Прямо в больнице участнику СВО вручили паспорт, он отмечает, что для него это «не просто формальность, а осознанный выбор».

Ранее, perm.aif.ru рассказывали историю Эльвиры Басмановой, которая пережила потерю мужа и сына на СВО.