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В Волгограде переименовали клинику № 1 медуниверситета

Теперь это Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ.

Источник: Комсомольская правда

На прошедшем в Волгоградском государственном медицинском университете заседании ученого совета приняли решение о переименовании клиники № 1. Отныне университетская клиника будет называться Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ.

— В состав центра также войдет Клиника семейной медицины, — рассказали в волгоградском медуниверситете.

Связано решение о переименовании с тем, что вскоре на улице Советской начнут работать медицинский стационар и поликлиника. Им передали здания бывшей горбольницы № 3.