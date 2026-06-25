В Волгограде переименовали клинику № 1 медуниверситета

На прошедшем в Волгоградском государственном медицинском университете заседании ученого совета приняли решение о переименовании клиники № 1. Отныне университетская клиника будет называться Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ.
— В состав центра также войдет Клиника семейной медицины, — рассказали в волгоградском медуниверситете.
Связано решение о переименовании с тем, что вскоре на улице Советской начнут работать медицинский стационар и поликлиника. Им передали здания бывшей горбольницы № 3.