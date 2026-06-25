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Калининградский янтарь впервые отправился в путешествие на выставку во Вьетнам

Калининградский янтарный комбинат впервые представил украшения с янтарем и фоамираном на выставке во Вьетнаме в городе Хошимин. Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

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Калининградский янтарный комбинат впервые представил украшения с янтарем и фоамираном на выставке во Вьетнаме в городе Хошимин. Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Украшения из балтийского янтаря и фоамирана имеют цветок с янтарной сердцевиной. Фоамиран сохраняет легкость, несмотря на диаметр 17 см и вес 25 граммов. На стенде комбината — около 300 янтарных украшений из последних коллекций, включая изделия с мехом, поталью и ювелирной сеткой.

«Премьера серии с фоамираном во Вьетнаме — дань местной традиции использовать в качестве украшений цветы», — отметила заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

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