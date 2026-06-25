В Красноярском крае ввели запрет на съемку критически важных объектов

В Красноярском крае ввели запрет на съемку и распространение информации о критически важных объектах. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Котюков.
На территории региона теперь нельзя фотографировать, снимать на видео и выкладывать в интернет данные о расположении объектов военной инфраструктуры, систем связи, топливно-энергетического комплекса, мостов и других критически важных сооружений. Кроме того, под запрет попала информация о дислокации вооруженных сил и правоохранительных органов.
Не допускается снимать работу систем ПВО и иных средств противодействия дронам, а также распространять информацию о последствиях атак беспилотников.
За нарушение предусмотрены штрафы:
— для граждан он составит от одной до трех тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года — от трех тысяч до пяти тысяч;
— для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 30 тысяч до 50 тысяч;
— для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Исключение — данные, официально опубликованные органами государственной власти и местного самоуправления.
В краевом правительстве отметили, что аналогичные меры обеспечения безопасности действуют в большинстве регионов страны.