В городе Чернушка Пермского края открылся Дом шахмат

Открытие Дома шахмат прошло в городе Чернушка Пермского края в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Чернушинского городского округа.
Право открыть объект было предоставлено почетному гостю — многократному чемпиону мира, гроссмейстеру Сергею Карякину, который также является сенатором Совета Федерации. Гроссмейстер сделал на церемонии первый исторический шахматный ход, вместе с юной шахматисткой Ангелиной Крупиной.
Накануне открытия в новом здании прошел турнир с участием юных шахматистов из городов Чернушка, Чайковский, Оса и поселка Куеда. Девять сильнейших игроков получили возможность сыграть в сеансе одновременной игры с Сергеем Карякиным. Тренировочный процесс в Доме шахмат уже начался.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.