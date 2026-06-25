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В городе Чернушка Пермского края открылся Дом шахмат

В нем уже начались тренировки для юных спортсменов.

Источник: Национальные проекты России

Открытие Дома шахмат прошло в городе Чернушка Пермского края в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Чернушинского городского округа.

Право открыть объект было предоставлено почетному гостю — многократному чемпиону мира, гроссмейстеру Сергею Карякину, который также является сенатором Совета Федерации. Гроссмейстер сделал на церемонии первый исторический шахматный ход, вместе с юной шахматисткой Ангелиной Крупиной.

Накануне открытия в новом здании прошел турнир с участием юных шахматистов из городов Чернушка, Чайковский, Оса и поселка Куеда. Девять сильнейших игроков получили возможность сыграть в сеансе одновременной игры с Сергеем Карякиным. Тренировочный процесс в Доме шахмат уже начался.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.