Бензин и дизельное топливо резко подорожали в Воронежской области

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на среду, 24 июня, бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были в наличии более чем на 80% автозаправочных станций в Воронежской области. Проблемы с наличием топлива на конкретных АЗС, по данным властей, «носят временный характер». Объясняются они ажиотажным спросом и, в ряде случаев, недостатками в логистике.