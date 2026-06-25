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«Единая Россия» передает игрушки и книги для маленьких пациентов больниц

В Воронежской области, как и по всей стране, проходит благотворительная акция «Коробка храбрости».

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области, как и по всей стране, проходит благотворительная акция «Коробка храбрости».

Акция направлена на помощь детям, проходящим длительное лечение и реабилитацию в больницах региона. Участие в ней принял заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев. Для маленьких пациентов он подготовил различные игрушки, наборы для творчества и развивающие игры.

Подарки от вице-спикера Госдумы передала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат областной Думы Марина Андрейчук. «Коробки храбрости» пополнили в травматологическом, хирургическом и онкогематологическом отделениях областных больниц.

«Эти подарки становятся для детей символами поддержки: они чувствуют, что не одни, что рядом есть люди, которые в них верят и готовы разделить их трудности. Такая поддержка помогает ребятам в выздоровлении», — рассказывают врачи.

Со своей стороны Алексей Гордеев подчеркнул, чем больше будет таких коробок, наполненных заботой и добротой, тем больше детских улыбок мы сможем подарить тем, кому они сегодня особенно нужны.

Акция «Коробка храбрости» проходит до 6 июля. Принять участие в ней может любой желающий. Для этого необходимо передать в пункты сбора новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские принадлежности, настольные игры и наборы для творчества в заводской упаковке. В Воронеже «коробка храбрости» установлена в Штабе общественной поддержки «Единой России» (проспект Революции, 35).

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