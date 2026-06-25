В Красноярске спустя 10 лет откроют закрытый участок проспекта Молодёжного

В Советском районе Красноярска восстанавливают 130-метровый отрезок проспекта Молодёжного, который перекрыли более десяти лет назад из-за подвижек грунта на склоне оврага. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
По словам градоначальника, когда-то этот путь напрямую соединял Солнечный с проспектом 60 лет Образования СССР и развязкой Енисейского тракта.
Жители микрорайона неоднократно просили вернуть проезд. Сейчас подрядчики отсыпают овраг, укрепляют склон и приводят объект в безопасное состояние. Движение откроют уже в переходном покрытии, а полноценный ремонт запланирован на следующий год.
Новое решение разгрузит улицы старой части Солнечного.
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