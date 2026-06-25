Волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках

— Мы с внуком едем на дачу, — открывая окно, говорит нам одна из автомобилисток. — Я новости прочитала, что будут ограничения, но не поддалась ажиотажу. Все нормально! Это как с гречкой, помните? Интересно, сколько лет ее ели люди, которые тогда закупались мешками? Все будет хорошо! Ладно, мы уже поедем (Улыбается — Прим.).