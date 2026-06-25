Воронежские хирурги провели уникальную операцию на печени

По словам Суховеркова, местные врачи и сами проводят подобные операции, но возможность понаблюдать за техникой топ-специалиста и перенять его опыт — бесценна. В итоге Петров применил паренхимосберегающую анатомическую резекцию, которая заняла чуть более двух часов — для печёночной хирургии это считается очень быстро.