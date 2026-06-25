Оман исключил плату за проход через Ормузский пролив

«Вы можете называть это “сбором”, вы можете называть это “пошлиной”, как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки», — заявил Рубио.