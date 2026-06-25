Оман исключил плату за проход через Ормузский пролив

Как отмечается в публикации издания в соцсети Х, аль-Бусаиди напомнил об особой роли султаната. Будучи прибрежным государством пролива, Оман несет ответственность за поддержку международных усилий по обеспечению безопасности судоходства. Эти действия, по его словам, соответствуют обязательствам страны по международному праву и Конвенции ООН по морскому праву. Глава МИД также подтвердил, что будущие договоренности, касающиеся пролива, не будут предусматривать взимание каких-либо сборов за проход.
Кроме того, аль-Бусаиди выразил поддержку меморандуму о взаимопонимании, подписанному между США и Ираном. Он подчеркнул важность «успешного выполнения его целей ради достижения желаемого мира, восстановления свободы судоходства через Ормузский пролив и обеспечения ее безопасного порядка».
Заявление прозвучало на фоне министерской встречи Совета сотрудничества стран Персидского залива и США, которая проходит в четверг в Бахрейне. Выступая на этой встрече, госсекретарь США Марко Рубио занял жесткую позицию. Он заявил, что брать плату с судов за прохождение вод Ормузского пролива категорически нельзя.
«Вы можете называть это “сбором”, вы можете называть это “пошлиной”, как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки», — заявил Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что Ормузский пролив — это международные воды, а их свободное использование — «это основополагающий принцип современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос». По его мнению, введение пошлин за проход через пролив создало бы опасный прецедент, который распространился бы по всему миру.