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Незаконный табак обнаружили в продаже в Воронеже

Из реализации изъяли и отправили на уничтожение 14 пачек.

Во время проверки в торговой точке на Московском проспекте, 127 сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области обнаружили в реализации табачную продукцию, которая по данным государственной информационной системы маркировки оборота товаров («Честный знак») «выбыла из оборота» на момент осмотра. То есть ее реализация была незаконной.

В результате 14 пачек продукции 4 наименований изъяли из оборота на основании протокола ареста товаров и иных вещей.

Кроме того, материалы проверки направили в суд, который признал предпринимателя виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения, а арестованные товары отправил на уничтожение.

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