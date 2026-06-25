Незаконный табак обнаружили в продаже в Воронеже

Во время проверки в торговой точке на Московском проспекте, 127 сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области обнаружили в реализации табачную продукцию, которая по данным государственной информационной системы маркировки оборота товаров («Честный знак») «выбыла из оборота» на момент осмотра. То есть ее реализация была незаконной.
В результате 14 пачек продукции 4 наименований изъяли из оборота на основании протокола ареста товаров и иных вещей.
Кроме того, материалы проверки направили в суд, который признал предпринимателя виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения, а арестованные товары отправил на уничтожение.
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