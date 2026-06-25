В Волгоградской области 26 июня ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер

В целом по Волгоградской области также будет переменная облачность. В отдельных районах стоит ждать кратковременных дождей и гроз. Ветер, как и в городе, будет западным и северо-западным. Ночью его скорость составит 5−10 м/с, а днем — 8−13 м/с. При грозах порывы могут быть еще сильнее, достигая 15−20 метров в секунду. Ночные температуры в регионе ожидаются в пределах +12…+17 градусов. Днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.