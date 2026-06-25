В нижегородском детсаду девочка чуть не лишилась пальца

В Нижнем Новгороде трехлетней воспитаннице детского сада прищемили палец дверцей шкафчика, часть фаланги оказалась зажата в конструкции. Когда родители приехали за дочкой, чтобы отвезти ее в больницу, часть пальчика все еще находилась в механизме шкафчика. Медики сумели спасти конечность, но последствия происшествия сказываются до сих пор: ребенок продолжает наблюдаться у невролога. О всей истории и реакции общества рассказывает aif.ru.
По словам мамы девочки Анны, малышка встретила ее слезами и испуганными словами: «Мамочка, я не хочу умирать!». Разбинтовав руку дочери, женщина увидела, что часть пальца отсутствует. Физрук сообщил, что оторванная часть застряла в механизме шкафчика. Отец ребенка достал пальчик, после чего семью срочно направили на операцию.
Девочка позже рассказала, что испугалась требования воспитателя немедленно показать рисунок и поэтому спряталась в шкафчике, где и получила травму. По ее словам, вернувшись в группу, она не сразу привлекла внимание взрослых: сначала кровь и повреждение заметили другие дети, а уже потом — воспитатель.
У педагога и департамента образования города иная трактовка событий. В ведомстве пояснили, что инцидент случился в феврале: дети под присмотром воспитателя раскладывали рисунки по шкафчикам, а затем педагог попросила ребят вернуться в группу. Именно в этот момент, как утверждается, девочка резко оттолкнула дверцу и прищемила палец. В департаменте подчеркивают, что воспитатель находилась рядом, но все произошло слишком быстро. При этом в учреждении настаивают, что все необходимые действия были выполнены строго по инструкции: оперативно вызвали скорую, сообщили родителям и в вышестоящие инстанции о произошедшем, оформили акт о травме, один экземпляр которого передали семье.
Сейчас ситуация рассматривается в суде: родители девочки требуют компенсации морального вреда. При этом представители детсада утверждают, что все это время поддерживали связь с семьей, неоднократно приносили извинения и предлагали помощь.
В соцсетях мнения горожан разделились. Одни встают на защиту воспитателя, отзываясь о ней как о чутком и заботливом педагоге. Другие, напротив, задаются вопросом, почему ребенок был настолько напуган, что предпочел спрятаться в шкафчике. Часть пользователей указывает на системную проблему — переполненность групп, из-за которой одному воспитателю крайне сложно уследить за всеми детьми. Немало комментариев касается и безопасности мебели: нижегородцы считают, что механизмы шкафчиков стоит переделать, чтобы исключить риск подобных трагедий в будущем.