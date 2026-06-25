В нижегородском детсаду девочка чуть не лишилась пальца

У педагога и департамента образования города иная трактовка событий. В ведомстве пояснили, что инцидент случился в феврале: дети под присмотром воспитателя раскладывали рисунки по шкафчикам, а затем педагог попросила ребят вернуться в группу. Именно в этот момент, как утверждается, девочка резко оттолкнула дверцу и прищемила палец. В департаменте подчеркивают, что воспитатель находилась рядом, но все произошло слишком быстро. При этом в учреждении настаивают, что все необходимые действия были выполнены строго по инструкции: оперативно вызвали скорую, сообщили родителям и в вышестоящие инстанции о произошедшем, оформили акт о травме, один экземпляр которого передали семье.