ХК «Торпедо» принял участие в серии трансферов

Днём 25 июня нижегородский хоккейный клуб объявил о расставании с нападающим Никитой Артамоновым и защитником Андреем Сальниковым в результате обмена, где также были задействованы екатеринбургский «Автомобилист» и московское «Динамо».
Артамонов (большую часть минувшего сезона находился в аренде в нижнекамском «Нефтехимике») и Сальников (присоединился к МХК «Чайка» в конце января, провёл за нашу молодёжную команду 16 матчей, набрав 2 балла: 1 + 1) отправились в Екатеринбург. Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию. Однако Зборовский сразу же проследовал в «Динамо» из российской столицы, опять же в обмен на денежную компенсацию. Итогом операции стала для «Торпедо» солидная финансовая составляющая.
— Этот обмен между клубами послужит интересам всех сторон. Каждый из хоккеистов получает возможность перезагрузить свою карьеру, а выгода для «Торпедо» — достойная денежная компенсация. Благодарим Никиту и Андрея за игру в системе нашего клуба и желаем им дальнейшего развития, — резюмировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
По информации заместителя шефа хоккейного отдела «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, за Артамонова и Сальникова «Торпедо» забрало 20 миллионов рублей, за Зборовского — ещё столько же.