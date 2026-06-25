ХК «Торпедо» принял участие в серии трансферов

Артамонов (большую часть минувшего сезона находился в аренде в нижнекамском «Нефтехимике») и Сальников (присоединился к МХК «Чайка» в конце января, провёл за нашу молодёжную команду 16 матчей, набрав 2 балла: 1 + 1) отправились в Екатеринбург. Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию. Однако Зборовский сразу же проследовал в «Динамо» из российской столицы, опять же в обмен на денежную компенсацию. Итогом операции стала для «Торпедо» солидная финансовая составляющая.