Новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года

«Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием, другими предметами… Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы», — сказал Кравцов.