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Новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года

Кравцов: новый учебник по географии появится в школах с 1 сентября 2028 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Новый учебник по географии появится в российских школах с 1 сентября 2028 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Форум учителей географии и студентов профильных вузов проходит в четверг в Москве в Национальном центре «Россия». В ходе форума Кравцов сообщил, что сейчас у Минпросвещения РФ вместе с Российским географическим обществом идет разработка единого учебника по географии.

«Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием, другими предметами… Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы», — сказал Кравцов.