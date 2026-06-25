МЧС: в Калининграде ликвидировали повторное возгорание ТЦ «Гиант»

Минувшей ночью в Калининграде произошел пожар в неэксплуатируемом здании торгового центра «Гиант» на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 24 июня в 22:30.
По данным ведомства, возгорание произошло в трёхэтажном кирпичном здании с плоской кровлей размером 150 на 30 метров. На третьем этаже горели строительные отходы на площади около 150 кв. м.
В МЧС отметили, что реагирование подразделений было своевременным, пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Отметим, что на сегодняшний день специалисты продолжают устанавливать причины пожара, произошедшего 5 апреля в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. Для этого проводятся пожарно-технические экспертизы и лабораторные исследования материалов, изъятых с места происшествия.
В настоящее время продолжаются испытания элементов фасадной системы, демонтированных на месте происшествия. Специалисты изучают характеристики использованных материалов, включая их горючесть. Окончательные выводы о причинах пожара планируется сделать после завершения всех исследований.
Ранее была названа предварительная причина пожара в торговом центре «Гиант». «По предварительной информации, 5 апреля в дневное время при проведении в здании ТЦ “Гиант” на Московском проспекте в Калининграде работ с использованием источника повышенной опасности было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате этого в здании ТЦ произошел пожар, повлекший уничтожение и повреждение имущества в крупном размере», — рассказал старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Дмитрий Попов.
Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. 15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать.
По предварительным данным прокуратуры, возгорание началось во время проведения работ с использованием источника повышенной опасности, было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате происшествия возбуждено уголовное дело.