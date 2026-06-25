Рекорд на ЕГЭ: в Калининградской области выросло число стобалльников по математике и физике

По его словам, в этом году эти предметы выбрали больше выпускников: профильную математику сдавали 2 520 человек, физику — 1 062. По математике 17 школьников получили 100 баллов, ещё 247 участников набрали от 90 и выше. Средний показатель вырос до 70 баллов. Столько же составил средний результат по физике, где 13 выпускников получили максимум, а 110 — от 90 баллов.