Нижегородцам рассказали об опасности «корвалольного коктейля»

Нижегородцам рассказали, чем опасен новый тренд с «корвалольным коктейлем». Об этом сообщает MAX‑канал «Бокал Прессека».
В соцсетях набирает популярность рискованный челлендж — так называемый «корвалольный коктейль», иронично именуемый в молодёжной среде «бабушкиным вайбом». Однако за этой шутливой подачей скрывается серьёзная угроза: с точки зрения медицины подобное смешивание препаратов квалифицируется как острая токсикомания, чреватая фатальными последствиями.
Среди подростков и студентов бытует ложное убеждение, что сочетание бюджетных аптечных средств «для успокоения» с алкоголем либо энергетическими напитками — безобидный метод снять напряжение или испытать необычные ощущения. На деле такая практика несёт прямую угрозу жизни.
По данным экспертов, ключевым компонентом Корвалола и Валокордина выступает фенобарбитал — вещество из группы барбитуратов. Его комбинация со спиртным создаёт крайне опасный синергетический эффект:
взаимодействие барбитуратов и этанола многократно усиливает угнетающее действие на центральную нервную систему — это способно привести к остановке дыхания во сне и развитию коматозного состояния;
период выведения фенобарбитала из организма достигает пяти суток: при повторном употреблении на следующий день риск передозировки резко возрастает, поскольку предыдущая доза всё ещё сохраняется в крови.
Тревожными сигналами, указывающими на возможное злоупотребление, могут служить следующие признаки: необъяснимое исчезновение препаратов из домашней аптечки, специфический мятно‑травяный запах от подростка, заторможенность реакций, расширение зрачков, нарушения координации движений.
При обнаружении подобных симптомов важно не откладывать обращение за профессиональной помощью.
Ранее спрос на антигистаминные упал в Нижегородской области.