Нижегородцам рассказали об опасности «корвалольного коктейля»

В соцсетях набирает популярность рискованный челлендж — так называемый «корвалольный коктейль», иронично именуемый в молодёжной среде «бабушкиным вайбом». Однако за этой шутливой подачей скрывается серьёзная угроза: с точки зрения медицины подобное смешивание препаратов квалифицируется как острая токсикомания, чреватая фатальными последствиями.