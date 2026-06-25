На развитие Тацинского района за пять лет направили более 2 млрд рублей

За последние пять лет в Тацинском районе Ростовской области построили, отремонтировали или реконструировали 91 социально значимый объект, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Так, в станице Тацинской обновили площадь Калинина. Общественное пространство оснастили скамейками, перголами, детской площадкой, системами полива и видеонаблюдения.
Рядом расположен детский сад на 70 воспитанников. С 2023 по 2025 год в нём провели капремонт: обновили кровлю, окна, двери, установили ограждение и уличные игровые комплексы. Всего в развитие социальной инфраструктуры района вложили более 2 млрд рублей.
Обновление прошло и в местной школе-интернате для детей с ОВЗ, где учатся ребята из пяти районов Ростовской области. За пять лет здесь отремонтировали крышу, спальный корпус, столовую и спортзал. Учреждение обеспечили новой мебелью, техникой и специализированным оборудованием — от медицинского до интерактивного.
«Важно, что в Ростовской области активно реализуется программа развития сельских территорий. Это позволяет решать задачи развития дорожной и транспортной инфраструктуры, коммуникации, электро-, тепло- и газоснабжения, водоотведения», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель донского парламента Александр Ищенко.
Он добавил, что в нескольких населённых пунктах района за прошедшие пять лет капитально отремонтированы системы водоснабжения, в том числе в станице Тацинской.