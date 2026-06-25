Из App Store вслед за «Максом» пропали несколько приложений VK

Из App Store пропали несколько приложений холдинга VK. Пользователи не могут скачать «VK Видео», «VK Музыку», «VK Мессенджер» и «Дзен». Об этом сообщает РИА Новости.
При попытке найти эти сервисы магазин приложений пишет, что ничего не найдено. При этом основное приложение VK остается доступным для скачивания.
Причины удаления приложений из App Store пока выясняются. VK дали комментарий РИА Новости по поводу ситуации с удалением приложений.
«Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам», — прокомментировали в компании.
Ранее из App Store удалили мессенджер «Макс». Приложение так и не добавили обратно в магазин.