Волгоградку поместили в СИЗО за вымогательство, угрозы и удар головой

— Испытывая личную неприязнь к своему знакомому и желая получить материальную выгоду, находясь во дворе его дома, угрожала ему предметом, похожим на пистолет. Она заявила, что нанесёт ему повреждение паховой области. После этого женщина ударила потерпевшего рукоятью «пистолета» по голове и потребовала передать ей 20 тыс. рублей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.