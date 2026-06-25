Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня

В понедельник, 29 июня, ночью осадков не прогнозируется, а днем в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Синоптики предупреждают и об усилении ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ночные часы прогнозируется от +18 до +25 градусов. Днем будет от +27 до +34 градусов. А по западу и югу республики воздух прогреется до +35−38 градусов.