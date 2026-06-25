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Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня

В Беларусь придет аномальная жара в конце июня 2026.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня. Подробности сообщает БелТА.

Как отмечают синоптики, республика стоит на пороге рекордной волны тепла, которая накрыла Западную Европу. Пик жары в Беларуси прогнозируется в период с 28 по 30 июня.

«Днем показания термометров будут находиться в пределах от плюс 26 до плюс 34 градусов, а в западных и южных районах страны они достигнут экстремальных отметок от плюс 35 до плюс 38 градусов», — подчеркивают в Белгидромете.

Вместе с тем ночью на значительной части территории страны температура окажется не ниже +20 градусов (подробнее можно прочитать здесь). В Беларуси прогнозируются тропические ночи, когда организм не сможет полноценно отдохнуть от дневной жары.

В воскресенье, 28 июня, осадков не ожидается. В ночные часы кратковременные дожди с грозами возможны лишь местами по северо-восточной части. Ночью температура воздуха будет от +29 градусов по северо-востоку и до +37 градусов по западу.

В понедельник, 29 июня, ночью осадков не прогнозируется, а днем в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Синоптики предупреждают и об усилении ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ночные часы прогнозируется от +18 до +25 градусов. Днем будет от +27 до +34 градусов. А по западу и югу республики воздух прогреется до +35−38 градусов.

Во вторник, 30 июня, местами по стране вероятны кратковременные дожди с грозами. Возможно усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ночные часы ожидается от +18 до +25 градусов. Днем температура воздуха составит от +26 до +33 градусов. По югу республики местами будет до +35 градусов.

В среду, 1 июля, в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от +11 до +18 градусов. Днем будет от +23 до +30 градусов, а по южной части местами — до +33 градусов.

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